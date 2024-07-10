'Trump, seçimi açık ara kazanabilir'

ABD'de Demokrat Senatör Michael Bennet, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın kasım seçimlerini "açık ara kazanabileceğini" söyledi.

Bennet, CNN'e verdiği röportajda, gidişatın "oldukça endişe verici" olduğunu ifade ederek, Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın adaylığının sürmesi halinde demokratların Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kaybedebileceğini belirtti.

"20 yıldan uzun bir süredir ilk defa" bir Cumhuriyetçi başkan adayının seçim kampanyası sürecinde önde olduğu yorumunu yapan Bennet, "Trump, seçimi kazanma yolunda ilerliyor ve belki de açık ara kazanacak." dedi.

Bennet, Biden'ın adaylıktan çekilmesine yönelik açık çağrıda bulunmazken Biden'ın kampanya ekibinin seçimi kazanma yolunda planları olduğunu göstermek için "hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Seçimlerin ülkenin geleceği için ahlaki bir mesele olduğunu söyleyen Bennet, "Birlikte bu ülkeyi Trump'ı tekrar seçme yoluna sokarsak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Biden canlı yayın performansı nedeniyle partilileri tarafından eleştirilmişti

Başkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak, bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Beyaz Saray 3 Temmuz'da, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri dün Biden'ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya gelmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Demokrat Partili üye Washington Post'a, toplantıdan çıkan genel sonucun Biden'ı desteklemek yönünde olduğunu ancak bazı üyelerin hala "Biden'ın yaşının seçimlere kadar tartışılmaya devam edeceği" yönünde endişelerini dile getirdiğini aktarmıştı.