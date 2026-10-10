Putin’e muhtaç kaldılar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Trump, ilk etapta 300 bin tonun üzerinde yakıt sağlanacağını, kasım ayında 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton daha sevkiyat yapılacağını bildirdi. ABD Hazine Bakanlığı da Rus motorininin küresel piyasalara arzına izin verecek geçici bir genel lisans yayınlanacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de Putin ve Trump’ın başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik işbirliği devam edecek ve küresel piyasalara ve dünyaya fayda sağlayacaktır” ifadesini kullandı. AA

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