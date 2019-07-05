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5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Tunus, kamu kurumlarında peçe takılmasını yasakladı

05 Temmuz 2019, Cuma 18:45
Tunus, peş peşe gerçekleştirilen bombalı saldırıların ardından ‘güvenlik’ gerekçesiyle kamu kurumlarında tüm yüzü kapatacak şekilde peçe takılmasını yasakladı.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, kamu kuruluşlarında peçeyi yasaklayan hükümet kararını imzaladı.

 

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir hükümet yetkilisi ‘yüzü görünmeyen’ kişilerin kamu kuruluşlarına erişiminin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını ifade etti.

Karar, polis tarafından aranan bir militanın gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısının ardından geldi. Görgü tanıkları militanın kendisini peçeyle gizlediğini öne sürdü, ancak bu iddia İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bu saldırı bir hafta içinde gerçekleştirilen üçüncü saldırı oldu. Fransa büyükelçiliği önünde bir canlı bomba saldırısının ardından ikinci saldırının terörle mücadele birimini hedef aldığı belirtiliyordu. Saldırıların hepsi IŞİD tarafından üstlenildi.

Tunus’ta peçe yıllar süren yasağın ardından 2011’de serbest bırakılmıştı.

Etiketler: Tunus, peçe, kamu kurumları
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