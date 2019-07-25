Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri erkene alınacak

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği açıklandı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, 17 Kasım'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, 90 gün içinde yapılmak üzere daha erkene çekileceğini söyledi. Bifun, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Meclis Başkanı Muhammed Nasır'ın göreve gelmesiyle anayasaya göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en geç 90 gün içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Seçim takviminin 90 gün içinde gerçekleştirilecek şekilde değiştirileceğini kaydeden Bifun, "Seçim takvimi ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alınarak revize edilecektir. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 90 günden önce tamamlanması gerekiyor. Bunun için de seçim takvimini öne çekmemiz lazım." dedi. AA

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