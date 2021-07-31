Tunus'ta iki milletvekili gözaltına alındı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararı sonrasında, bağımsız milletvekili Yasin el-İyari ve Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd gözaltına alındı.

Tunus yerel medya kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, milletvekili İyari Askeri Temyiz Mahkemesinde görülen davası nedeniyle gözaltına alındı. İyari'nin "ordunun itibarını zedeleme ve askeri liderlere hakaret" suçlamasıyla yargılandığı ve temyiz sürecindeki dava nedeniyle iki ay hapsinin söz konusu olduğu kaydedildi. Tunus'taki 14 Şubat 2011 devriminin en önemli blog yazarları arasında gösterilen İyari, gıyaben yargılandığı davada, askeri mahkemece 18 Kasım 2014'te 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatlarının karara yaptığı itirazın ardından İyari'nin davasında askeri mahkemede yeniden yargılanmak üzere temyize gidilmişti. Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd'e gözaltı Menuba Ceza Mahkemesi tarafından alınan karar uyarınca Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd'in gözaltına alındığı kaydedildi. Zeyd hakkında resmi belgeleri ele geçirerek internetten izinsiz yayınlamak ve Tunus'un eski Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye hakaret etmekten yargı kararlarının bulunduğu ifade edildi. AA

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