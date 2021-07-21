Tunus'ta Sağlık Bakanı'nın görevine son verildi

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı vaka ve vefat sayılarındaki artış sonrası Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hişam Meşişi, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verilmesine ve yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin getirilmesine karar verdi" ifadesine yer verildi. Meclis'te eleştirilmişti Açıklamada, Mehdi'nin görevden alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi. Ancak mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti. Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 644 kişi öldü, 548 bin 753 kişi enfekte oldu, 438 bin 356 kişi de iyileşti.t Euronews Türkçe

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