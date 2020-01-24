Tunus ve Almanya 'Libya krizini' görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya krizini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı kabul etti.

Libya krizinin ele alındığı görüşmede Said, krize yeni bir yaklaşımla çözüm bulunması konusunda Tunus'un aktif bir rolü olması gerektiğini vurguladı.

Yabancı müdahale olmadan Libyalılar arasında ve Libyalıların eliyle gerçekleşecek bir çözümden yana olduklarını ifade eden Said, gerçek ve sürdürülebilir çözümün bu olduğunu, yabancı müdahalenin ise durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Said, Tunus-Almanya ilişkilerinin derinliğinin, sadece ikili iş birliği düzeyinde değil, tutumları koordine edebilecek ve başta Libya krizi olmak üzere ortak öneme sahip meselelere ilişkin fikir alışverişi yapabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Tunus'un Almanya için önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Berlin Konferansı'na Tunus'u uygun zamanda davet etmedikleri için üzüntülerini dile getiren Maas, Almanya'nın başta söz konusu konferanstan çıkan sonuçların uygulanması olmak üzere Libya meselesiyle alakalı muhtemel girişimlere Tunus'un dahil edilmesi taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Maas ayrıca Tunus'un bu sürecin bir parçası olduğunu ve vereceği desteğin, sürecin başarılı olması için büyük önem taşıdığını ifade etti.