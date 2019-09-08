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''Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir"

08 Eylül 2019, Pazar 20:44
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planladığını belirterek, "Bu ilk görüşme olacak. Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 84. Uluslararası Selanik Fuarı (TIF) kapsamında düzenlenen geleneksel geniş katılımlı basın toplantısında 2,5 saat gazetecilerin sorularını cevapladı.

BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek niyetinde olduğunu belirten Miçotakis, "Bu (başbakan olarak) ilk görüşme olacak. Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir. Konuşmayı, ortak çözümlerle gerginliği azaltmayı her zaman tercih ederim." diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının her iki taraf için de faydalı olduğunu dile getiren Miçotakis, şunları söyledi:

"Göçmen meselesi sadece Yunan sorunu değil Avrupa sorunudur. Eğer, Türkiye-AB mutabakatının genişletilmesi isteniyorsa bunu konuşalım. Son zamanlarda AB, mutabakat kapsamında Türkiye'ye 6 milyar avro kaynak sağladı. İki taraf içinde doğru olan buydu. Ancak Erdoğan, mülteci meselesi için daha fazla kaynak sağlamak adına Yunanistan ve Avrupa'yı tehdit etmemeli."

Miçotakis, mutabakatın uzatılması için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile masaya oturması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'ye göçmenlerin iadesini hızlandırmayı planladıklarını kaydetti.

Avrupa ülkelerine daha fazla dayanışma çağrısında bulunan ve Schengen üyesi ülkelerin Avrupa direktiflerine uyması gerektiğine dikkati çeken Miçotakis, "Devlet ve hükümet başkanlarını göçmen çocukların dağıtımı konusunda bilgilendireceğim. 50-100 çocuk dahi almayan ülkelerin olması komik bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Mutabakat kapsamında, Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık 25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Öte yandan, ağustosta Ege adalarına yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geçiş yaptığı ifade edilmiş, bunun mutabakattan bu yana en yüksek sayının kaydedildiği ay olduğu belirtilmişti.

AB'den taahhütleri yerine getirmesi bekleniyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Cumartesi günü toplanan Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyinde (KYSEA), göçmen sorunuyla mücadele için, iltica ve iade süreçlerini hızlandırma ve sınırları daha sıkı korumaya yönelik kararlar alınmıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydediliyor.

Ege'de geçişi engellenen göçmen sayısında 6 kat artış

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, sadece ağustos ayında 8 bin 422 düzensiz göçmenin Ege Denizi'nden geçişi engellendi. Geçen yılın aynı ayında ise bu sayı bin 484 olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca, haziran ve temmuz aylarında geçişi engellenen düzensiz göçmen sayısında önemli oranda artış gerçekleşti.

AA

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