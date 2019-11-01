Türkiye’yi bir düşmana dönüştürmek istemiyorum

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Perşembe günü Suriye devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nihai hedefinin “ABD askerlerinin aniden çekildiği, Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde devlet otoritesinin yeniden kurulması” olduğunu, bu sırada “sahada oluşan yeni gerçekliğe saygı duyulacağını” söyledi.

2011’de başlayan iç savaşın başından bu yana Esad’a karşı muhalif silâhlı grupları destekleyen ve Esad yönetimini “gayrimeşrû” olarak tanımlayan Ankara için ise Esad, bugüne kadar kullandığı söylemin aksine “Komşu ülke olan Türkiye’den bir düşman oluşturmak istemiyorum” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ferdî olarak “Suriye’ye düşmanlık besleyen politikalarından dolayı düşman olduğunu” söyleyen Esad, “Türkiye’nin bir düşmana dönüşmediğinden emin olmalıyız, burada Rusya ve İran gibi dostlarımıza rol düşüyor” dedi.