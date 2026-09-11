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11 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

MEB, ortak yazılı sınav takvimini açıkladı

11 Eylül 2026, Cuma 09:40
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların derslerini ve tarihlerini belirledi. Buna göre 6, 7, 9 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde toplam 8 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak. Uygulamayla öğrencilerin gelişiminin süreç odaklı izlenmesi, müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlanması ve ölçme-değerlendirmede uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Birinci dönem birinci yazılı sınavlarında 6’ncı sınıf matematik sınavı 11 Kasım 2026 Çarşamba, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ise 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.

Birinci dönem ikinci yazılı sınavlarında 7’nci sınıf Türkçe sınavı 5 Ocak 2027 Salı, 9’uncu sınıf matematik sınavı 6 Ocak 2027 Çarşamba günü uygulanacak.

İkinci dönem birinci yazılı sınavlarında 7’nci sınıf matematik sınavı 6 Nisan 2027 Salı, 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 7 Nisan 2027 Çarşamba günü yapılacak.

İkinci dönem ikinci yazılı sınavlarında ise 6’ncı sınıf Türkçe sınavı 8 Haziran 2027 Salı, 10’uncu sınıf matematik sınavı 9 Haziran 2027 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

TOPLU ÖĞRENCİ LİSTELERİ YAYINLANMAYACAK

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak.

Uygulama kapsamında öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, eksiklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor. Ankara - Anka

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