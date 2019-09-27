"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Ukrayna'dan Joe Biden hakkında açıklama

27 Eylül 2019, Cuma 20:18
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Holodnitskiy, "Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." dedi.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi.

Holodnitskiy, Ukrayna'da katıldığı bir radyo programında, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın, ülkede soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturmanın, 2017'de kapandığını belirten Holodnitskiy, "Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Ukrayna, Joe Biden, açıklama
Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'dan ABD'ye sert tepki

    ABD 2020 göçmen kontenjanını 18 bine düşürdü

    Suriye'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

    Trump, İran'ın yaptırımları kaldırma talebini reddetti

    'Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz'

    Çanakkale'de deprem

    Hong Kong'da öğrenciler gözaltına alındı

    110 yıllık rekabetten ilginç notlar

    Ruhani: ABD, AB liderleriyle mesaj gönderdi

    'İmamoğlu'nun TAMP Toplantısına davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceylan gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nin korunması için örnek mücadele

    Terör saldırılarının gölgesinde Afganistan sandık başına gidiyor

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinden 'güvenli bölge' açıklaması

    Galatasaray Falcao'dan ve Fenerbahçe Muric'den çok şey bekliyor

    Mehmet ve Kerem Kardeşler gözleriyle dikkat çekiyor

    KVKK'den açıklama: Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilir

    ABD'den Hindistan'a Keşmir çağrısı: Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın

    İstanbul'da beyanname süreleri deprem nedeniyle uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mazlumların sesi olmak için
    Genel

    Açığa alınan memura iade
    Genel

    Servet ve iktidar Müslümanları bozdu
    Cevher İLHAN

    BM’de İsrail’e veryansın ederken...
    Genel

    Yavuzyiğitoğlu veda etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    4.6’dan sonra 6.0
    Şükrü BULUT

    Hançerin zehri işlemeye devam ediyor…
    Risale-i Nur'dan

    Hakka hizmet, ağır bir defineyi taşımak gibidir
    Genel

    Garson devletten obez devlete

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.