Ukrayna'dan Joe Biden hakkında açıklama

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Holodnitskiy, "Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." dedi.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi. Holodnitskiy, Ukrayna'da katıldığı bir radyo programında, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın, ülkede soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturmanın, 2017'de kapandığını belirten Holodnitskiy, "Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." ifadesini kullandı. AA

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