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28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ukrayna hava sahasının kontrolü Rusya'ya geçti

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:00
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.

Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.

Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi.

AA

Etiketler: Ukrayna hava sahası, Rusya, kontrol
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  • Kadir sahinoglu

    28.2.2022 11:34:50

    malesef öyledir… sonucta ruslar buradan cikmak zorunda kalacaktir.

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