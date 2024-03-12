Ukrayna, Karadeniz'de Rus donanmasına ait onlarca savaş gemisini vurdu

Ukrayna ordusu, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son döneminde, Karadeniz ve Azak Denizi'nde konuşlanan Rus donanmasına ait onlarca savaş gemisini vurdu.

Ukrayna toraklarında süren savaşın üçüncü yılına girilirken, Rusların özellikle Avdiyivka'yı kontrol etmesiyle bazı noktalarda üstünlük elde ettiği belirtiliyor.

Rus ordusu, Ukrayna'da karadaki hedeflerine füze saldırıları düzenlemek amacıyla Karadeniz'de konuşlu gemilerini kullanıyor.

Ukrayna tarafı ise yerli "Magura V5" ile "Sea Baby" tipi insansız deniz araçlarıyla Rus savaş gemilerini batırmaya veya onlara ağır hasar vermeye çalışıyor.

⁠Ukrayna ordusu, "Moskova" isimli amiral gemisini batırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, iki yıl içinde Rusya'nın Karadeniz Donanmasına ait toplam 27 gemi ve botu imha edildi ya da hasar verilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kiev kaynaklarına göre, Rus çıkarma gemisi "Saratov", 24 Mart 2022'de Berdyansk Limanı'na düzenlenen saldırıda "Toçka-U" füzesiyle vuruldu.

Rus Karadeniz Donanmasının amiral gemisi "Moskova" kruvazörü de 13 Nisan 2022'de "Neptün" füzeleriyle yapılan saldırıları sonucu battı.

"Spasatel Vasily Bekh" kurtarma römorkörü, 17 Haziran 2022'de füze saldırıları sonucu batırılırken deniz mayın tarama gemisi "İvan Golubets", 29 Ekim 2022'de Sivastopol'da insansız deniz araçlarının saldırılarına uğradıktan sonra hasar gördü.

Rus Karadeniz filosuna ait "Olenegorsky Gornyak" çıkarma gemisi ise 4 Ağustos 2023'te Novorossiysk'teki askeri üssünde dron saldırılarının hedefi oldu.

Dizel-elektrikli denizaltı B-237 "Rostov-On-Don" ve "Minsk" büyük çıkarma gemisi, 13 Eylül 2023'te Sivastopol'a yapılan füze saldırıları sonucu hasara uğradı.

"Askold" adını taşıyan küçük bir roket gemisi, 4 Kasım 2023'te Kerç Boğazı'ndaki "Zaliv tesisine" düzenlenen füze saldırısı sonucu hasar görürken "Akula" ile "Serna" çıkarma tekneleri, 10 Kasım 2023'te Kırım'ın kuzeyinde gerçekleşen deniz dron saldırılarından sonra battı.

"Novoçerkassk" çıkarma gemisi de 26 Aralık 2023'te, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Feodosiya Limanı'ndayken seyir füzesiyle vuruldu.

"Tarantul" devriye gemisi insansız bir dronun çarpması sonucu 28-31 Aralık 2023'te Sivastopol'da batarken "Ivanovets" füze botu da 31 Ocak 2024'te Kırım'daki Donuzlav Körfezi'nde insansız deniz aracı tarafından uğradığı saldırı sonucu battı.

"Sezar Kunikov" büyük çıkarma gemisi, 14 Şubat'ta Kırım'da Alupka kıyısındayken birkaç insansız deniz aracı tarafından saldırıya uğradı ve battı.

Devriye gemisi (korvet) "Sergey Kotov", 5 Mart'ta Kerç Boğazı yakınlarında insansız deniz araçlarınca batırıldı.

Rusya tarafından son dönemde Ukrayna’nın donanmasına yönelik artan saldırılarla ilgili ise ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın batırdığını duyurduğu Moskova gemisiyle ilgili, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." açıklamasında bulunmuştu.

Bakanlık, Karadeniz Donanmasının Sivastopol'deki karargahına yapılan saldırılarda da sadece "tamiratta olan Minsk çıkarma gemisinin hasar aldığını" bildirmişti.

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise sadece son 3 ayda batırdıkları "Sezar Kunikov", "Sergey Kotov", "Tarantul" ile "Ivanovets" isimli gemi ve botlara, kendi ürettikleri insansız deniz araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Karadeniz Donanmasına yönelik saldırıları, yasa dışı ilhak edilen Kırım'ı terk etmesi için düzenliyor.

Rus gemilerinin Sivastopol'den doğuya kaydırılacağı öne sürüldü

Ukrayna'nın yoğunlaşan deniz saldırılarının ardından Rusya'nın, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurmaya karar verdiği duyuruldu.

Abhazya'nın ayrılıkçı sözde yönetimi ile Rusya arasında yapılan anlaşma sonucunda Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs oluşturulacağı açıklandı.

Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasına ait pek çok geminin, Sivastopol'den Novorossiysk'e konuşlandırılacağı iddia edildi.