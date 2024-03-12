"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2024 SALI - YIL: 55

Ukrayna, Karadeniz'de Rus donanmasına ait onlarca savaş gemisini vurdu

12 Mart 2024, Salı 12:42
Ukrayna ordusu, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son döneminde, Karadeniz ve Azak Denizi'nde konuşlanan Rus donanmasına ait onlarca savaş gemisini vurdu.

Ukrayna toraklarında süren savaşın üçüncü yılına girilirken, Rusların özellikle Avdiyivka'yı kontrol etmesiyle bazı noktalarda üstünlük elde ettiği belirtiliyor.

Rus ordusu, Ukrayna'da karadaki hedeflerine füze saldırıları düzenlemek amacıyla Karadeniz'de konuşlu gemilerini kullanıyor.

Ukrayna tarafı ise yerli "Magura V5" ile "Sea Baby" tipi insansız deniz araçlarıyla Rus savaş gemilerini batırmaya veya onlara ağır hasar vermeye çalışıyor.

⁠Ukrayna ordusu, "Moskova" isimli amiral gemisini batırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, iki yıl içinde Rusya'nın Karadeniz Donanmasına ait toplam 27 gemi ve botu imha edildi ya da hasar verilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kiev kaynaklarına göre, Rus çıkarma gemisi "Saratov", 24 Mart 2022'de Berdyansk Limanı'na düzenlenen saldırıda "Toçka-U" füzesiyle vuruldu.

Rus Karadeniz Donanmasının amiral gemisi "Moskova" kruvazörü de 13 Nisan 2022'de "Neptün" füzeleriyle yapılan saldırıları sonucu battı.

"Spasatel Vasily Bekh" kurtarma römorkörü, 17 Haziran 2022'de füze saldırıları sonucu batırılırken deniz mayın tarama gemisi "İvan Golubets", 29 Ekim 2022'de Sivastopol'da insansız deniz araçlarının saldırılarına uğradıktan sonra hasar gördü.

Rus Karadeniz filosuna ait "Olenegorsky Gornyak" çıkarma gemisi ise 4 Ağustos 2023'te Novorossiysk'teki askeri üssünde dron saldırılarının hedefi oldu.

Dizel-elektrikli denizaltı B-237 "Rostov-On-Don" ve "Minsk" büyük çıkarma gemisi, 13 Eylül 2023'te Sivastopol'a yapılan füze saldırıları sonucu hasara uğradı.

"Askold" adını taşıyan küçük bir roket gemisi, 4 Kasım 2023'te Kerç Boğazı'ndaki "Zaliv tesisine" düzenlenen füze saldırısı sonucu hasar görürken "Akula" ile "Serna" çıkarma tekneleri, 10 Kasım 2023'te Kırım'ın kuzeyinde gerçekleşen deniz dron saldırılarından sonra battı.

"Novoçerkassk" çıkarma gemisi de 26 Aralık 2023'te, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Feodosiya Limanı'ndayken seyir füzesiyle vuruldu.

"Tarantul" devriye gemisi insansız bir dronun çarpması sonucu 28-31 Aralık 2023'te Sivastopol'da batarken "Ivanovets" füze botu da 31 Ocak 2024'te Kırım'daki Donuzlav Körfezi'nde insansız deniz aracı tarafından uğradığı saldırı sonucu battı.

"Sezar Kunikov" büyük çıkarma gemisi, 14 Şubat'ta Kırım'da Alupka kıyısındayken birkaç insansız deniz aracı tarafından saldırıya uğradı ve battı.

Devriye gemisi (korvet) "Sergey Kotov", 5 Mart'ta Kerç Boğazı yakınlarında insansız deniz araçlarınca batırıldı.

Rusya tarafından son dönemde Ukrayna’nın donanmasına yönelik artan saldırılarla ilgili ise ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın batırdığını duyurduğu Moskova gemisiyle ilgili, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." açıklamasında bulunmuştu.

Bakanlık, Karadeniz Donanmasının Sivastopol'deki karargahına yapılan saldırılarda da sadece "tamiratta olan Minsk çıkarma gemisinin hasar aldığını" bildirmişti.

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise sadece son 3 ayda batırdıkları "Sezar Kunikov", "Sergey Kotov", "Tarantul" ile "Ivanovets" isimli gemi ve botlara, kendi ürettikleri insansız deniz araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Karadeniz Donanmasına yönelik saldırıları, yasa dışı ilhak edilen Kırım'ı terk etmesi için düzenliyor.

Rus gemilerinin Sivastopol'den doğuya kaydırılacağı öne sürüldü

Ukrayna'nın yoğunlaşan deniz saldırılarının ardından Rusya'nın, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurmaya karar verdiği duyuruldu.

Abhazya'nın ayrılıkçı sözde yönetimi ile Rusya arasında yapılan anlaşma sonucunda Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs oluşturulacağı açıklandı.

Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasına ait pek çok geminin, Sivastopol'den Novorossiysk'e konuşlandırılacağı iddia edildi.

AA

Okunma Sayısı: 437
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika da İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacak

    Maduro: Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin Ramazan'ı kutlu olsun

    "Gazze'de az miktarda yiyeceğin bedeli ölüm olabiliyor"

    Diyarbakır'da servis minibüsü şarampole devrildi

    ABD, Husilerin kontrolündeki bölgelere 6 "savunma saldırısı" düzenledi

    Ukrayna, Karadeniz'de Rus donanmasına ait onlarca savaş gemisini vurdu

    ABD, Gazze'nin kuzeyine gıda ve şişe su insani yardımı havadan indirdi

    İsrail Meclisine hitap etmeyi ve Netanyahu'yla görüşmeyi düşünmüyor

    Balon balığının avlanılması için verilen destek tutarı arttı

    LGS başvuruları e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak

    Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de güvenli bir bölge yok

    Ramazan mesajlarında ateşkes çağrısı

    En ucuz Ramazan paketine yüzde 370 zam

    Emekliler: Sandıkta hesap vereceksiniz

    Isparta uçak kazası dosyası seneler sonra kapandı

    On binlerce Müslüman teravih namazı için Mescid-i Aksa'da saf tuttu

    İşsizlikte artış sürüyor

    Oruç hücreleri onarıyor

    Teravihi cami enkazında kıldılar

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk İstinaf sonrası savunmamızdan
    Cevher İLHAN

    “Son seçimim”in perde arkası
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda herkesin nefsi anlar ki hür değil, abddir
    Rüstem GARZANLI

    Üstad, iki meslek erbabına çok kıymet verirdi
    İbrahim Aktaşcı

    Dimyat’ta “bekâ” ararken, evdeki “adaletten” olmak!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Ebu Eyyüb El Ensâri Hazretleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölçüler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi düşmanı cuntalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.