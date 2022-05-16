Ukrayna'nın İvankiv köyü de yardım bekliyor: Savaş hayatımızı mahvetti

Rus saldırılarında evleri bombalanan Ukrayna'nın İvankiv köyü sakinleri, hayatlarına devam etmek için destek istiyor.

Rus ordusu, Ukrayna'ya açtığı savaşın ilk gününde Belarus sınırına yakın Çernobil bölgesinden İvankiv köyüne girdi.

Başkent Kiev merkezinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan köy girişindeki köprü bombalandı. Bölgedeki evlerin bazıları hava saldırılarında kullanılmaz hale geldi.

Rus birlikleri tarafından başkent Kiev ve Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerine saldırı düzenleme amacıyla kullanılan İvankiv köyünün sakinleri, saldırılarda yaşadıklarını ve bugünkü durumunu anlattı.

İvankiv köyünden İvan, Rus ordusunun 24 Şubat'ta Çernobil tarafından geldiğini ve saldırılara başladığını söyledi.

Saldırılar sırasında evindeki mahzende komşu ailelerden 18 kişiyle saklandıklarını anlatan İvan, evine füze isabet ettiğini belirtti.

İvan, "Mahallemizdeki bir kadın, evi yanmaya başladığında kalp krizinden öldü. Evlerimiz yandı. Garajım, arabam her şeyim gitti. Çocuklarımız psikolojik travma yaşadı. Yaralarımız sızlıyor. Hayata nereden başlayacağımızı bilemiyorum. Gidecek yerimiz de yok. Desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Rus askerlerinin köyden arabalarla kaçmaya çalışan sivilleri taradığını dile getiren İvan, köyün papazının da vurulduğunu söyledi.

İvan, ülkesine yönelik saldırılara anlam veremediğini belirterek, "Ruslar bizi kurtarmaya geldiler ama neden, kimden kendileri de bilmiyor. Saldırarak mı kurtarıyorsunuz? Sivilleri öldürme emri verilmiş olabilir ancak bunu yapanların kesin beyinleri yok. Kendi milletine acımayan, başka millete de acımaz." şeklinde konuştu.

Rus askerlerinin köy yöneticilerini aradıklarını ifade eden İvan, "Herhalde yeni bir cumhuriyet kurmak istediler ancak kimse onlarla iş birliği yapmadı." diye konuştu.

"Ülkemizin geleceği yok oluyor"

Köy sakinlerinden Valentina, savaşın hayatlarını "mahvettiğini" dile getirerek, "Hayatta kaldığımıza sevinsek de çok zarar gördük. Evimiz berbat halde. Evimizin çatısını onarmamız lazım. Bunun maliyeti de çok yüksek. Nereden para alacağız? Hala yardım bekliyoruz ama ne zaman bize destek gelir bilemiyorum." dedi.

Rusya'da akrabalarının yaşadığını belirten Valentina, "Onlar bize inanmıyor. Bombalandık diyorum, olamaz diyorlar. Yalan haberler, onların gerçeği görmelerini engelliyor." ifadesini kullandı.

Valentina, torunlarının Ukrayna ordusunda savaştığını aktararak, "Onları bir daha görüp görmeyeceğimi bilemiyorum. Biz yeterince yaşadık ama gençlere yazık, ölüyorlar. Ülkemizin geleceği yok oluyor." şeklinde konuştu.