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1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Ukraynalı liderler AB'ye tam üyelik için ortak bildiri imzaladı

01 Temmuz 2022, Cuma 16:12
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmigal ve Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, ülkelerinin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Parlamentoda düzenlenen toplantıda Zelenskiy, Şmigal ve Stefançuk, Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiriye imza attı.

Zelenskiy, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bugün, hükümetin tüm kollarının birliğinin bir işareti ve Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik stratejik hedefine ulaşma kararlılığımızın bir işareti olan ortak bildiriyi imzaladık." dedi.

Bu bildirinin imzalanmasının savaşın beşinci gününde AB’ye üyelik başvurusunun imzalanması gibi büyük önem taşıdığını kaydeden Zelesnkiy, "Adaylığın 115 günündeyiz, üyelik yolumuz yıllar, on yıllar sürmemeli. AB'deki dostlarımızın bizim için tarihi bir karara daha hızlı ve sağlam bir şekilde varmalarını sağlamak için üzerimize düşeni mükemmel bir şekilde yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Ülkeyi AB üyelik müzakerelerinin başlamasına da yoğun ve sorumlu bir şekilde hazırlamaları gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “Bu salondaki AB bayrağı hepimizin, devletin tüm birimlerinin görevinin bir simgesidir." diye konuştu.

Zelenskiy, ülkesinin AB üyeliğinin sadece jeopolitik amaç taşımadığını, bunun aynı zamanda her aile ve şirketlere belirli faydalar sağlayacağını vurguladı.

Toplantı sırasında salona AB bayrağı asılırken, toplantıda ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çevrim içi konuşma yaptı.

AA

Etiketler: Ukraynalı liderler, AB, tam üyelik
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