Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı yapıldı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Erbil Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı Irak'ın Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenen ve ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu. Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden normale döndüğünü söyledi. AA

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