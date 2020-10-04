"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Umre ziyaretleri yeniden başladı

04 Ekim 2020, Pazar 12:13
Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umrecilerin Kovid-19 tedbirleri altında ulaştığı kaydedildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Suudi Arabistan, 29 Eylül'de, Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen ve bugün yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtilmişti.

Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

AA

Okunma Sayısı: 422
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye - Yunanistan teknik toplantısı ertelendi

    Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Dışişleri: Gence saldırıları, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliği gösteriyor

    En çok konut hangi şehirlerde satıldı?

    27. Dönem 4. Yasama Yılı'nda Meclis'i hangi konular bekliyor?

    Umre ziyaretleri yeniden başladı

    Kovid-19 tedavisi gören Trump'tan son durumuna ilişkin açıklama

    Danıştay kararı: Postacılar belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanamayacak

    Sayın Macron, gelecek İslamındır

    AB için yeni fırsat kaçmasın

    ‘Süper enzim’ plâstik şişelere karşı

    Türkiye’nin karbon haritası çıkarıldı: Sera gazına dikkat

    20 bin hasta 15 yaş altı

    Fransa'da en yüksek günlük vaka gözlemlendi

    Fenerbahçe 3 puana 2 golle uzandı

    İlham Aliyev: 7 köyü daha işgalden kurtardık

    Küresel salgının son 24 saatinde yaşananlar

    Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

    'Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil'

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Korku esareti ne zaman biter?
    Abdurrahman AYDIN

    Siz hoş geldiniz de, çocuklar nerede?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avustralyalı gazeteci Adams: Said Nursî’nin cesaret ve azminden etkileneceksiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tasarrufsuz itibar ne durumda?
    Genel

    Sayın Macron, gelecek İslamındır
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış - 6: Vücudun direncini arttıran besinler
    Osman ZENGİN

    “Bir genç intihar edip ölmüş” deseler...
    Mehmet KARA

    Sözün ağırlığı kaybolunca
    Risale-i Nur'dan

    Ehemmiyetli bir hizmette istihdam ediliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.