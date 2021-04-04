Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan bütün kararlarda Ürdün’ü desteklediğini açıkladı.

Ürdün’de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’in de arasında olduğu bazı üst düzey kişilerin “güvenlik” sebepleriyle gözaltına alınmasının ardından Arap dünyasından Ürdün’e destek mesajları geldi. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın, ülkesinin güvenliği ve istikrarı için aldığı kararlarda yanında olduğunu bildirdi. Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün’ün bu krizin üstesinden geleceği vurgulandı. AA

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