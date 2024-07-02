Vahşet suçları durdurulmuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Koruma Sorumluluğu Özel Danışmanı Mo Bleeker: “Vahşet suçlarını durdurmak için ya zamanında adım atmıyoruz ya da adım atamayacak kadar şok oluyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Koruma Sorumluluğu Özel Danışmanı Mo Bleeker, 2005’te her ülkenin toplumları soykırım, savaş suçu, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlardan koruma sorumluluğu bulunduğunun kabul edildiğini, buna rağmen vahşet suçlarını durdurma konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

Bleeker, BM Genel Kurulunda düzenlenen “Koruma Sorumluluğu” oturumunda Genel Sekreter Antonio Guterres adına konuşma yaptı. 2005 Dünya Zirvesi’nin ardından BM Genel Kurulunda tüm ülkelerin “koruma sorumluluğu” olduğunun kabul edildiğini anımsatan Bleeker, bunun kabulünün büyük ümitlere yol açtığını kaydetti. Bleeker, bu çerçevede BM üyelerinin toplumları soykırım, savaş suçu, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlardan koruma sözü verdiğini belirterek, “Vahşet suçlarını durdurma konusunda verilen sözler tutulmuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası sisteme güven azaldı

Vahşet suçlarına ilişkin riskler hakkında yapılan uyarılara ya tepkisiz kalındığını ya da inkar edildiğini ifade eden Bleeker, “Vahşet suçlarını durdurmak için ya zamanında adım atmıyoruz ya da adım atamayacak kadar şok oluyoruz.” diye konuştu. Bleeker, halihazırda uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun devletler ve devlet dışı aktörler tarafından açık bir şekilde ihlal edildiğini kaydetti. BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin fikir birliği sağlayamadığı için uluslararası barış ve güvenlik görevini yerine getiremediğini belirten Bleeker, bu nedenle uluslararası sisteme olan güvenin de azaldığını dile getirdi.