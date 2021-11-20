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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Venezuela'da seçim heyecanı

20 Kasım 2021, Cumartesi 11:24
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor.

Başta iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) olmak üzere muhalif partilerin de katılacağı seçimde, 20 milyonu aşkın kişi, 23 eyalet ile 335 belediye başkanı ve yerel meclisleri seçmek için oy kullanacak.

Anket şirketleri, seçim yarışında iktidar partisinin ülkedeki 23 eyaletin tamamını alabileceğini, 4 yıllık boykotun ardından seçimlere katılma kararı alan muhalefetin de başarılı olma şansının sandığa katılım oranına göre şekilleneceğini belirtti.

Seçimleri takip etmek için Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden 300'e yakın gözlemcinin katılması bekleniyor.

İktidar zaferden emin

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve iktidar temsilcileri açıklamalarında, seçimlerden zaferle çıkacaklarından emin olduklarını ifade etmişti.

Maduro, 18 Kasım'daki açıklamasında, halka, "21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimlere katılma" çağrısında bulunmuştu.

AA

Etiketler: Venezuela, seçim
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