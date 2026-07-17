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17 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Güçlü devlet; hukuk ve adaletle inşa edilir

17 Temmuz 2026, Cuma
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Biz inanıyoruz ki güçlü devlet; korkuyla değil hukukla, kutuplaşmayla değil adaletle, kişilere bağlılıkla değil kurumlara bağlılıkla inşa edilir” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 15 Temmuz’un 10. Yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Demokrat Parti’nin dün olduğu gibi bugün de darbelerin karşısında olduğunu ifade eden Uysal, “Türk Milleti, 27 Mayıs’ın acısını yaşamış; Başvekilimiz Adnan Menderes’i, Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Hasan Polatkan’ı idam sehpasına gönderen vesayet düzeninin en ağır bedelini ödemiştir. Demokrat Parti’nin hafızasında darbeler sadece hükümetleri değil, millet iradesini hedef alan karanlık teşebbüslerdir” dedi.

Cumhuriyet için güçlü Meclis şart 

15 Temmuz Darbe teşebbüsüyle bu ihanete kalkışanları lanetleyen Uysal, şunları söyledi: “Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Biz inanıyoruz ki güçlü devlet; korkuyla değil hukukla, kutuplaşmayla değil adaletle, kişilere bağlılıkla değil kurumlara bağlılıkla inşa edilir. Cumhuriyetimizi yaşatacak olan; güçlü Meclis, bağımsız yargı, tarafsız devlet yönetimi, hesap verebilir siyaset ve hür vatandaş iradesidir. 15 Temmuz’un gerçek nasihati de budur.”

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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