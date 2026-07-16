Ahbap operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

“Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent’in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. AA

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