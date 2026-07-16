Sığınmacı teknesi faciası: 500'den fazla kişi kayıp

Myanmar açıklarında sığınmacıları taşıyan iki ayrı teknenin batması sonucu büyük çoğunluğu Müslüman Rohingyalardan oluşan 500'den fazla kişinin can vermiş olabileceği bildirildi.

İlk teknede yaklaşık 250, ikinci teknede ise yaklaşık 280 kişinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, yolcuların büyük bölümünün Myanmar'da baskı gören Rohingya Müslümanları olduğu, bir kısmının ise Bangladeş'teki sığınmacı kamplarından yola çıktığı ifade edildi. Olaylara ilişkin resmî doğrulama beklenirken, uluslararası kuruluşlar muhtemel can kaybının büyüklüğüne dikkat çekti. Myanmar'daki baskı ve şiddetten kaçan yaklaşık 1,2 milyon Rohingya, Bangladeş'teki kamplarda zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Güvenli geri dönüş imkânı bulunmayan birçok Rohingya, insan kaçakçılarının organize ettiği, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan ahşap teknelerle Malezya, Endonezya ve Tayland gibi ülkelere ulaşmaya çalışırken hayatlarını tehlikeye atıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 455

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.