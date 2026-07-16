Özgür Özel: Yeni parti Temmuz sonu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti tartışmalarına ilişkin, “CHP’de birkaç hukukî mücadele veriyoruz ama hepsinin 10-15 günlük işleri var. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte yeni parti konusunda resmî adım da atılır” dedi.

Özel, yeni partinin isim ve logosu üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Genel olarak bir genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor. Şimdilik ‘Yeni Parti’ diyelim. Yeni bir isim olana kadar ‘Yeni Parti’ diyelim” diye konuştu. TBMM - Anka

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