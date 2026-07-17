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17 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

ABD, İran'da 2 köprüyü vurdu

17 Temmuz 2026, Cuma 01:14
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü öldü.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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İran basını: ABD Bender Abbas'ta demir yolu bağlantı istasyonunu hedef aldı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki demir yolu bağlantı istasyonu ABD tarafından hedef alındı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

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İran basını: ABD ordusu, İranşehr Havalimanı, Hamidiye kenti ve Bender Abbas’ta bir köprüyü hedef aldı

Fars Haber Ajansı'na göre, ABD ordusu, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki havalimanı ile Huzistan'a bağlı Hamidiye kentine saldırı düzenledi.

Mehr Haber Ajansı ise, Bender Hamir-Bender Abbas kara yolundaki ana köprünün hedef alındığını bildirdi.

Söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.

AA

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