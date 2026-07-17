Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim de güzel işler yapmış bir mü’min olarak Ona (Rabbine) kavuşursa, yüksek dereceler işte onların hakkıdır.

Tâhâ Sûresi: 75

HADİS:

Öğüt verici olarak zaman yeter. Ayırıcı olarak da ölüm yeter.

Camiü’s-Sağir, No: 2974