17 Temmuz 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim de güzel işler yapmış bir mü’min olarak Ona (Rabbine) kavuşursa, yüksek dereceler işte onların hakkıdır.
Tâhâ Sûresi: 75
HADİS:
Öğüt verici olarak zaman yeter. Ayırıcı olarak da ölüm yeter.
Camiü’s-Sağir, No: 2974
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