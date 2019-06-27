"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Venezuela'daki son darbe girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

27 Haziran 2019, Perşembe 10:29
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 - 24 Haziran için planlanan ve güvenlik birimlerinin engellediği darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Venezuela halkına ve demokrasisine darbe yapmaya çalışan terörist bir grubu ortaya çıkardık ve yakaladık. 14 ay süren bir takip sonrasında bu suçlular yakalanıp hapse atıldılar." ifadelerini kullanan Maduro, darbecilerin ABD ve Kolombiya tarafından finanse edildiğini belirtti.

Darbecilerin içinde İsraillilerin de bulunduğuna dikkati çeken Maduro, darbecilerin, kendisine yönelik suikast planlarının yanı sıra ülkenin telefon ve internet altyapısına da bombalı saldırılar düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Devlet Başkanı Maduro darbecileri faşist bir grup olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışarak iktidara gelmeye çalışan katiller. Politika bu mudur? Onlara muhalif diyemem çünkü öldürmek, katletmek, etrafı bombalamak isteyen ancak katil, faşist ve terörist olarak adlandırılır."

“Darbe girişimi olursa hükümet radikalleşir”

Maduro, yeni bir darbe girişimine karşı saldırıyla cevap vereceklerini belirterek, "Bir uyarı veya tehdit olarak algılamayın ama bir darbe girişimi olursa, ancak oligarşinin ve ülkenin tüm faşist kesimlerinin imtiyazları ile birlikte sona ereceği daha derin ve daha radikal bir devrim gelir. Faşist bir darbe girişimine, acımasız bir devrimci karşı saldırıyla cevap veririz ve halk dediğin de böyle olmalı." dedi.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalıların da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin 23 - 24 Haziran’da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

Rodriguez, darbecilerin bir grubunu Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Venezuelalı emekli General Jose Baez Torrealba'nın yönettiğini ve bu grubun Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'yu öldürmeyi amaçladıklarını öne sürmüştü.

Gruba ait telefon görüşmelerini ve video konferans kayıtlarını da paylaşan Rodriguez darbecilerden bazılarının gözaltında olduğunu kaydetmişti.

AA

Etiketler: venezuela, maduro, darbe girişimi
Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütünden İran'a 'işkence' suçlaması

    Yeni skandal: Boeing 737 Max'lerde bir hata tespit edildi

    İki saatte iki kez: Rejim güçleri TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

    Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı!

    Gayrimenkul gibi değerlenen sektör: Web sitesi ve alan adları

    Beş yıl üzerinde çalıştı, ilk müşterisi İsrail oldu

    İstanbul'da turizmde yeni tarihi rekor

    Google, kullanıcı verilerini 18 aydan sonra otomatik olarak silecek

    Teknoloji Bağımlılığını Araştırma Komisyonu şimdi de onları dinleyecek

    Erdoğan'dan Japon gazetesine S-400 ve F-35 açıklaması

    TÜİK, ekonomik güven endeksini açıkladı

    Venezuela'daki son darbe girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    Dikkat: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde!

    Filistin satılık değildir

    Haksız yere tutuklu çok insan var

    Madagaskar bağımsızlık gününde izdiham: En az 15 ölü ve çok sayıda yaralı var!

    İran'dan Trump'ın 'İran'ı yok ederiz' tehdidi hakkında açıklama

    Uzmanlar uyarıyor: Televizyon karşısında fazla oturmak riskli!
    📷

    Tefekkür Penceresi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız yere tutuklu çok insan var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmamoğlu niye kazandı?
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamber’in (asm) ümmeti hakkında en korktuğu şey nedir?
    Ahmet BATTAL

    İniş bitti, çıkış başladı
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Ömer’ler gelir mi? (1)
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” yeniden gündemde
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplerin arkasında Kudret var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesilenin neticesi: Demokrasi kazandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.