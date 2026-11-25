Danimarka, 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Danimarka Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin cep telefonlarının yanı sıra internet erişimi bulunan diğer kişisel elektronik cihazları da kapsayacağı belirtildi. Açıklamada, ders saatlerinde sosyal medya, çevrim içi oyun ve alışveriş siteleri gibi eğitimle ilgisi bulunmayan platformlara erişimin kısıtlanacağı, hangi internet sitelerinin engelleneceğine ise belediyelerin ve okulların karar vereceği kaydedildi. Danimarka Eğitim Bakanı Magnus Heunicke de çocukların sosyal medya, çevrim içi alışveriş ve oyunlar sebebiyle dikkatlerinin dağılmadan eğitim alabilmesi gerektiğini vurguladı. AA

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