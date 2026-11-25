Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından motorine bu gece yarısından itibaren 4 TL 32 kuruş indirim bekleniyor. Ancak araç sahiplerini üzecek haber 1 Aralık için geldi: Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzin ve motorine yüksek oranlı ÖTV zammı yapılacak.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt tabelalarını hareketlendirmeye devam ediyor. ABD-İran geriliminin sona ermesine yönelik temkinli iyimserlikle birlikte Brent petrol 90 doların altına inerek 87 dolar seviyelerine geriledi. Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatının 1.100 dolara düşmesi, yurt içi pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

Bu gece yarısı motorine 4,32 tl indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel düşüşün ardından 26 Kasım Perşembe gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 TL 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin cephesinde de indirime çok yaklaşıldığını belirten kaynaklar, küresel piyasalardaki düşüş eğiliminin sürmesi halinde birkaç gün içinde benzinde de indirim gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

1 Aralık Salı günü ÖTV zammı uygulanacak

İndirim haberinin yanı sıra akaryakıt fiyatlarını yukarı çekecek bir vergi düzenlemesi de yolda. ABD ve İran çatışmalarının fiyatlar üzerindeki artış baskısını frenlemek amacıyla Mart 2026'da devreye alınan eşel mobil uygulaması sona erdi. Bu kapsamda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları kademeli olarak artırılıyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 KDV dahil;