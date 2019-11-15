Venezuela gergin

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilân eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, taraftarlarına ülke genelinde büyük çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulundu.

Guaido “Herkes sanki her şey normalmiş gibi davranmamızı istiyor, ama Cumartesi günü protestolar bu algıyı kıracak.” ifadesini kullandı. Guaido, ülkede hükümet değişikliği için bir kez daha ayağa kalkılması gerektiğini belirterek, bunu başarabilmek için daha fazla fedakârlık etmek zorunda olunduğunu vurguladı.

Venezuela’daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasî çalkantılar yaşanan Venezuela’da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak’ta kendisini “geçici devlet başkanı” ilân etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan’da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.