"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Venezuela ve Kolombiya arasında gerginlik

27 Ekim 2019, Pazar 11:58
Kolombiyalı subaylarının taraf değiştirmeleri ve IGLA-S füzesi getirmeleri karşılığında Venezuelalı askerlere para teklif ettiklerini öne süren Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Cabello, Kolombiya'yı ülkesinin füzelerinin hedefinde olmakla tehdit etti.

Kolombiya, Venezuela Kurucu Meclis (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'nun, füzelerin Kolombiya’nın başkenti Bogota'ya çevrildiği yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen muhalifleri destekleyen Kolombiya ile bu ülke arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'nun, ülkesinin füzelerinin Kolombiya'ya doğrultulduğu yönündeki ifadeleri iki ülke arasındaki gerginliği artırdı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Venezuela diktatörlüğünün Kolombiya halkını hedef alan açık tehditlerinin uluslararası toplum tarafından en sert şekilde kınanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) "Kolombiya topraklarındaki halka karşı Rus yapımı füzelerin kullanılması tehditleri" karşısında gerekli önlemleri almasını talep ettiği aktarıldı.

Cabello'nun diğer iddialarına değinilmedi

Kolombiya'nın Venezuela'da "halkın iradesi, demokrasi, özgürlük ve istikrarın" sağlanması için hukuki yolları kullandığı savunulan açıklamada, Cabello'nun Kolombiyalı istihbaratçı subayların, Venezuelalı askerlere askeri materyal ve hava savunma füzelerini çalıp getirmeleri karşısında para teklif ettiği yönündeki iddialarına ise herhangi bir şekilde değinilmedi.

Cabello'nun ifadeleri

Venezuela devlet televizyonu VTV'deki programında birkaç gün önce ABD ve Kolombiya hükümetlerini hedef alan ANC Başkanı Cabello, Kolombiyalı subayların, "Hava savunma füzesi Pechora ve Sukhoi Su-30 savaş uçaklarının parçaları ile (omuzdan atılan) IGLA-S füzesini getirmeleri ve taraf değiştirmeleri" karşılığında Venezuelalı askerlere para teklif ettiklerini ileri sürmüştü.

Cabello, Venezuelalı askerlerle bu konularda 5 Ocak'tan bu yana Kolombiya tarafından 47 kez temas kurulduğunu ve 40 bin dolardan 1 milyon dolara kadar para teklif edildiğini öne sürmüş ve bu görüşmelerin resmi olarak kayıt altına alındığını belirtmişti.

Venezuela'ya savaş açmak için IGLA-S füzeleri ile uçak düşürülmesinin ve suçun Venezuela ordusuna atılmasının amaçlandığını savunan Cabello, ülkesinin S-125 Pechora füzelerinin Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın El Nogal ve La Candelaria semtlerine doğrultulduğunu söylemişti.

AA

Etiketler: kolombiya, venezuela
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bağdat’taki gösteriler 3. gününde: Protestolara öğrenciler de katıldı

    ABD'nin İdlib operasyonuna ilişkin MSB'den açıklama

    Callamard: Hayal kırıklığına uğradım

    Türkiye'de üretilecek iki model belli oldu

    Kolombiya'da kaybolan helikoptere halen ulaşılamadı

    Bakanlara istifa talebi Şili'de tansiyonu düşürdü

    MSB: Rasulayn'daki saldırıda 1 personelimiz şehit oldu, 5 personelimiz yaralandı

    'Operasyon 4 saat sürdü'

    Camide siyaset yapılmasın

    Her şey petrol için mi?

    Depreme karşı çare var

    "Az önce çok büyük bir şey oldu"
    📷

    Karikatürler

    Devlet, kendi yargısına inanmıyor

    AYM ‘ifade özgürlüğü’ dedi

    Ad ve soyadında düzeltme yapmak isteyenler için son günler!

    Şili Devlet Başkanı bütün bakanların istifasını istedi

    Irak'ta ölü sayısı 63'e yükseldi

    Fenerbahçe'den Konyaspor'u bol golle mağlup etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Camide siyaset yapılmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok önemli bir hizmet prensibi
    Abdurrahman AYDIN

    Talebesinin Bediüzzaman ile ihlas tartışması! (1)
    Ahmet BATTAL

    Garip fatih, karip fetih
    Dr. Cenap Özkara

    Hutbede M. Kemal’i anlatmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Yokçular Vakfı
    Genel

    Rusya, tarihî rüyasına kavuştu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Vazifeyi yapıp, Cenab-ı Hakk’ın işine karışmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.