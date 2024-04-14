Yahudi yerleşimciler köylere de saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria’da iki köye saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’nın güneyindeki Nablus’ta Es-Saviye ve Kusra köylerine saldırdı.

Saviye Köy Meclisi Başkanı Mahmud Hasen, Nablus’un güneyinde Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Eli yerleşim biriminden onlarca yerleşimcinin, köyün doğusundaki bölgede Filistinlilerin evlerine saldırdığını söyledi. Hasen, “Evlere ateş açtılar ve vatandaşları taşladılar. Yaralanan olmadı.” dedi. Yasa dışı Yahudi yerleşimi karşıtı aktivist Fuad Hasan da silahlı Yahudi yerleşimcilerin, Kusra köyünün güney ve doğu kesimlerinde Filistinlilerin evlerine ateş açtığını ve bir işletmeyi ateşe verdiğini söyledi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus’un doğusundaki Beyt Furik beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerine saldırı girişiminin ardından İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedede bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi. AA

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