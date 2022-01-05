Yalancı şahit yüzünden 37 yıl yattı

ABD’de yalan ifade yüzünden 37 yıldır cezaevinde olan 61 yaşındaki Willie Stokes, serbest bırakıldı.

Franklin Lee, Kasım 2021’de görülen duruşmada, 1983’te 2 polisin 1980’de işlenen bir cinayet dâvâsını ele aldığını söyledi. Lee, o dönemde tecavüz ve cinayet suçlamaları sebebiyle cezaevinde olduğunu ifade etti. Polislerin kendisine Stokes aleyhinde şahitlik yapması karşılığında cinsel ilişki, uyuşturucu ve hapis cezasının azaltılması teklif edildiğini aktaran Lee, teklifi kabul ettiğini belirtti. Lee, duruşmalarda Stokes’un cinayet işlediğine dair yalancı şahitlik ettiğini itiraf etti. Stokes’un 1984’te müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Lee, kendisinin de 2 yıl önce tahliye edildiğini kaydetti. 61 yaşındaki Stokes, yasal işlemlerin yapılmasının ardından Pensilvanya eyaletine cezaevinden tahliye oldu. AA

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