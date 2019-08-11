'Yemen'de son yaşananlar meşruiyete darbedir'

Yemen'de, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam Emni kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'de, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, stratejik devlet kurumları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele aldı.

Yetkililerin ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı bir araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı ve kentin kontrolünün tamamen Hizam Emni güçlerine geçtiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı korumalarının teslim olduğu, tarafsız kalan bazı birliklerin ise Güney Geçiş Konseyine bağlılıklarını açıkladığı ifade edildi.

Bölgeden bildirildiğine göre, kentte çatışmalar da sona erdi.

Hükümetten BAE'ye darbe suçlaması

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami tarafından yapılan açıklamada, BAE'den tüm ülkede isyancılara yaptığı maddi ve askeri desteği derhal sonlandırması istendi.

Hadrami, "Güney Geçiş Konseyi tarafından Aden'e ve devlet kurumlarına bugün yapılan bir darbedir." ifadelerini kullanarak, gelişmelerin açık bir şekilde BAE'nin de bünyesinde yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hedeflerine aykırı olduğunu vurguladı.

"Yaşananlar meşruiyete darbedir"

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani ise Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Geçici başkent Aden'de devlet dairelerini ve askeri bölgeleri ele geçirmek, hükümet yetkililerinin ve halkın evlerine baskın düzenleyip yağmalamak, anayasal meşruiyete bir darbedir." ifadelerine yer verdi.

Bakan İryani, Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bu darbeye karşı uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyinin uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği değerlendirmesinde de bulundu.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami de Twitter hesabında yaptığı kısa açıklamada, "BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (geçici başkent) Aden'de meşruiyete darbe yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.