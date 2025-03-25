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25 MART 2025 SALI - YIL: 56

Yemen'deki savaş planlarını ''yanlışlıkla'' Amerikalı bir gazeteciye göndermişler

25 Mart 2025, Salı 14:32
ABD ordusunun Yemen'de Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin savaş planlarının, bir ulusal güvenlik yetkilisi tarafından yanlışlıkla Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'e gönderildiği ortaya çıktı.

ABD'nin Yemen'deki savaş planlarının yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesi Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Söz konusu savaş planları kendisine gönderilen Atlantic dergisi editörü Goldberg tarafından kamuoyuna ilan edilen durum, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes tarafından da teyit edildi.

Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini ve daha sonra da Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruna gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını anlattı.

Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta mesaj grubunun gerçek olduğuna dair güçlü şüpheleri olduğunu yazan Goldberg, "ABD'nin ulusal güvenlik yetkililerinin yakın savaş planları hakkında Signal'de iletişim kuracağına inanamadım. Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanının kendisini üst düzey ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelere dahil edecek kadar pervasız olabileceğine inanamadım." değerlendirmesini yaptı.

Goldberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra, Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir zincire katılmaya davet edildiğini iddia etti. ABD'li gazeteci, Waltz'un kendisini kazara bu gruba eklediğini düşündüğünü kaydetti.

"Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hughes, konunun medyaya yansıması üzerine yazılı açıklama yaparak "Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor ve bu mesaj zincirine yanlışlıkla bir numaranın nasıl eklendiğini gözden geçiriyoruz." ifadesine yer verdi.

Gazetecinin yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğini araştırdıklarını belirten Hughes, bunun Yemen operasyonlarına herhangi bir zarar vermediğini savundu.

Trump, bilgisi olmadığını söyledi

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." diye yanıt verdi.

Atlantic dergisini okumadığını söyleyen Trump, olaydan haberdar olmadığını ancak söz konusu hatanın Yemen'deki saldırılarına bir etkisinin olmadığını savundu.

Sosyal medyada ise birçok kullanıcı, ABD'nin gizli olan savaş planlarının bu şekilde yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesinin kabul edilemez olduğu yorumunda bulundu.

ABD, 15 Mart'ta Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırıyı Başkan Trump dünya kamuoyuna duyurmuştu.

AA

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