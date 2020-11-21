"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Yemen savaşının faturası da çocuklara

21 Kasım 2020, Cumartesi 23:36
YEMEN’DE SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 5 BİN 700 ÇOCUĞUN VEFAT ETTİĞİ AÇIKLANDI.

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen’de savaşın başlamasından bu yana 5 bin 700 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. 20 Kasım Dünya Çocuk Günü münasebetiyle SAM’dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen’de 6 yıldır devam eden savaşta 5 bin 700 çocuğun öldürüldüğü, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) savaş siyaseti sebebiyle Yemenli çocukların bir felâket yaşadığı aktarıldı. Yemen’de 30 bin çocuğun savaş halindeki tarafların ihlâllerine maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, hedef gözetmeksizin düzenlenen bombardımanlar ve okulların askerî amaçlarla kullanılması sebebiyle yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gidemediğine işaret edildi.  Açıklamada, sadece Taiz şehrinde 1000 çocuğun vefat ettiği ve yaklaşık 4 bin çocuğun yaralandığı aktarıldı.      

En büyük insani krizlerinden biri

Çocuklara yapılan bütün ihlâllerin kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) bu tür saldırıları yapan bütün tarafların kara listeye alınması çağrısında bulunuldu. Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Yemen’in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyararak, “Âcil tedbir alınmazsa milyonlarca kişi ölelebilir” dedi. Yine BM’ye göre dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yüzde 80’i insanî yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlıklı büyümenin şartı demokrasi

    Faturalar vatandaşın belini büküyor

    S-400 çözülmezse diğer sorunlar da çözülemez

    Yemen savaşının faturası da çocuklara

    UNICEF’ten Kovid-19 nesli raporu: Bir neslin geleceği risk altında

    Haftanın maçında 3 puan Beşiktaş'ın oldu

    Sokaklar sessizliğe büründü

    Hastaneler felaket durumda

    Boris Johnson, G-20 liderlerine salgını yenmek için birlikte çalışma çağrısı yaptı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 135 kişi daha vefat etti

    Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması

    2021’in ikinci yarısında erken seçim olabilir

    Twitter Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi

    Arınç: Bu tehdit demokrasiye

    İngiltere, koronavirüs aşısının ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı

    Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

    Avustralya Başbakanından 39 Afgan sivilin ölümüne ilişkin açıklama

    Türkiye yeni Navtex ilan etti

    Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye asker gönderecek

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 58 milyona yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünya fâni
    Faruk ÇAKIR

    Hukuka ve adalete dönüş mü?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Zalimlerin eli deliktir
    Ahmet BATTAL

    Çocuklara oyun hamuru reformu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sağlıklı büyümenin şartı demokrasi
    Osman ZENGİN

    Zam, zam, zam… Ucuzluk ne zaman?
    Mehmet KARA

    İsraf, tasarruf ve piknik
    Zeynep ÇAKIR

    Virüs de fani, ondan korkan bizler de

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.