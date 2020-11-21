Yemen savaşının faturası da çocuklara

YEMEN’DE SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 5 BİN 700 ÇOCUĞUN VEFAT ETTİĞİ AÇIKLANDI.

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen’de savaşın başlamasından bu yana 5 bin 700 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. 20 Kasım Dünya Çocuk Günü münasebetiyle SAM’dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen’de 6 yıldır devam eden savaşta 5 bin 700 çocuğun öldürüldüğü, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) savaş siyaseti sebebiyle Yemenli çocukların bir felâket yaşadığı aktarıldı. Yemen’de 30 bin çocuğun savaş halindeki tarafların ihlâllerine maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, hedef gözetmeksizin düzenlenen bombardımanlar ve okulların askerî amaçlarla kullanılması sebebiyle yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gidemediğine işaret edildi. Açıklamada, sadece Taiz şehrinde 1000 çocuğun vefat ettiği ve yaklaşık 4 bin çocuğun yaralandığı aktarıldı.

En büyük insani krizlerinden biri

Çocuklara yapılan bütün ihlâllerin kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) bu tür saldırıları yapan bütün tarafların kara listeye alınması çağrısında bulunuldu. Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Yemen’in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyararak, “Âcil tedbir alınmazsa milyonlarca kişi ölelebilir” dedi. Yine BM’ye göre dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yüzde 80’i insanî yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

