Yemenliler ne yapsın?

Yemen’de uzun süredir devam eden çatışmalar, siyasî ve ekonomik sorunlarla ağırlaşan insanî kriz Yemenlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı kayıtsız bıraktı.

Dünyanın pek çok ülkesinde salgın sebebiyle panik dalgası yaşanırken Yemen’de aksi bir durum söz konusu. Çünkü burası dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Salgın öncesinde de büyük zorluklarla mücadele eden, her gün can derdinde olan Yemenliler için değişen fazla bir şey yok. Halk bu yüzden Kovid-19 tedbirlerine pek aldırış etmiyor. Savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede başta Husilerin kontrolündeki bölgeler olmak üzere Kovid-19 vakalarıyla ilgili net verilere de ulaşılamıyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre net verilere ulaşılamayan ülkede gerçek tablo açıklanandan çok daha kötü.