"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yeni tip koronavirüs 15'ten fazla ülkeye yayıldı

29 Ocak 2020, Çarşamba 14:02
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Tayvan, Sri Lanka ve Kamboçya virüs taşıyan vakalar bulunduğunu doğruladı.

Virüs durdurulamıyor: Ölü sayısı 132'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 15'ten fazla ülke ve bölgede görüldü.

 

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne neden olan ve 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Virüs 15'den fazla ülke ve bölgede görüldü

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka ve Kamboçya buralarda virüsü taşıyan vakaların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) de sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 8, Makao Özel İdari Bölgesi 7, Tayvan 8, Tayland 14, ABD 5, Avustralya 5, Japonya 6, Malezya 7, Singapur 7, Fransa 4, Güney Kore 4, Vietnam 2, Kanada 3, Nepal 1, Almanya 4, Kamboçya 1, Sri Lanka 1 ve BAE 1 vaka."

Virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra yeni tip koronovirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

ABD ve Japonya, Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesine başlarken, birçok ülke de tahliye hazırlığı yapıyor.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2 eski uydu çarpışabilir

    Yeni tip koronavirüs 15'ten fazla ülkeye yayıldı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin’deki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama

    'Virüs turizmi etkilemez'

    Trump'ın damadından tepki çeken açıklama

    ABD'li senatörlerden Trump'a 'Orta Doğu barış planı' tepkisi

    Virüs durdurulamıyor: Ölü sayısı 132'ye yükseldi

    Filistinli gruplar Gazze'de toplanmaya hazırlanıyor

    Pekin Büyükelçisi açıkladı: 32 vatandaşımızı Çin'den tahliye edeceğiz

    'Deprem bölgesindeki 138 binanın acil yıkılması gerekiyor'

    Katar, Trump'ın sözde barış planına destek verdi

    TBMM'den depremzedeler için yardım kampanyası

    Motorine zam yapıldı

    Deprem vergisini sorgulamak temel haktır

    Abbas, Trump'ın planını reddetti: Kudüs satılık değil

    Deprem vergilerine ne oldu?

    'ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur'

    Tatilde Risale-i Nur okudular

    Keyfî yargılamalara son verin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu birliktelik bozulmamalı
    Faruk ÇAKIR

    İftiralar geri teper
    Genel

    Keyfî yargılamalara son verin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Sebepler; yalnız birer bahane ve perdedir
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bekâr olarak ölürsem bana ceza var mı?”
    Ahmet BATTAL

    Modern gog - magoglara çare
    M. Latif SALİHOĞLU

    Neyzen’i şair eden sebepler
    Genel

    Deprem vergilerine ne oldu?
    Genel

    Deprem vergisini sorgulamak temel haktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.