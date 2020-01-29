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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Virüs durdurulamıyor: Ölü sayısı 132'ye yükseldi

29 Ocak 2020, Çarşamba 11:26
Çin'de başlayan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı ise 5 bin 974'e yükseldi.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan koronavirüs salgını giderek yayılıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan salgın nedeniyle 132 kişi öldü, virüsten etkilenen kişilerin sayısı ise 5 bin 974'e çıktı. Bunların bin 239'unun durumu ağır olduğu belirtildi.

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgının etkisi altındaki kişi sayısı 3 bin 554'e çıkarken, can kaybının 125'i bu eyalette yaşandı.

Açıklamada virüsten etkilenen şüpheli sayısının 9 bin 239'a yükseldiği bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra, virüsten etkilenenler ile herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Bugüne kadar 103 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Salgın Çin dışında, Tayland’da 14, Japonya’da yedi, Singapur ve ABD’de beş, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore’de dörder, Malezya’da üç, Vietnam’da iki, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka’da birer kişide görüldü.

17 kent tecrit altında

Koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha gizemli hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu.

Toplu taşımanın yanı sıra eğitim, ticari ve kamu hizmetleri, kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatıldı.

Etiketler: virüs, ölü sayısı
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