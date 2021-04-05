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5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeniden hakim karşısında: Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanıyor

05 Nisan 2021, Pazartesi 16:00
İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanıyor.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.

Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi.

İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

AA

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