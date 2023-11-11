'Yeter, dünya Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir!'

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Rocca, "Yeter, uluslararası toplum, Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir? Kudüs Hastanesinde kuvözdeki bebekler ve yoğun bakımdaki hastalar hayati risk altında." ifadelerini kullandı.

Rocca, "Yeter, uluslararası toplum, Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir? Kudüs Hastanesinde kuvözdeki bebekler ve yoğun bakımdaki hastalar hayati risk altında." ifadelerini kullandı.

Rocca, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Yeter, uluslararası toplum, Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir? Kudüs Hastanesinde kuvözdeki bebekler ve yoğun bakımdaki hastalar hayati risk altında." ifadesini kullanan Rocca, çatışmaların durması yönünde çağrıda bulundu.

Rocca, Gazze'ye insani yardım erişimi sağlanması ve yakıt dahil tüm yardımların Gazze'nin kuzeyine de ulaşması gerektiğini vurguladı.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain de X sosyal medya platformundan, Filistin Kızılayının, korkunç bir durumun hakim olduğu Kudüs Hastanesi yakınlarındaki şiddetli bombardımanın sürdüğünü bildirdiğini aktardı.

Chapagain, "Bebekler dahil birçok kişinin hayatı risk altında. Hastaneler korunmalı." açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.