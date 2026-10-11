'Yeni zam dalgasını bekleyin'

Fon krizinin etkisi yatırımcılarla sınırlı kalmayabileceğini söyleyen Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, yaklaşık 500 bin yatırımcıyı ve 800 milyar TL’lik fon büyüklüğünü ilgilendiren süreçte güven kaybının döviz, faiz, üretim, istihdam ve fiyatlar üzerinden tüm vatandaşlara yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Yılmaz, “Güven kaybının faturası fon yatırımcısıyla sınırlı kalmaz. Birikimler dövize, altına veya yastık altına yöneldikçe ekonomiyi finanse eden kaynaklar daralır. Şirketlerin ve kamunun borçlanması zorlaşabilir, faiz maliyetleri yükselebilir. Artan döviz talebi kur ve Merkez Bankası rezervleri üzerinde baskı yaratabilir. Fon piyasasında başlayan sarsıntı, üretim, istihdam ve fiyatlar üzerinden bütün vatandaşlara yayılabilir” ifadelerini kullandı. Nefes’in haberine göre, fon krizinin birkaç şirketin tasfiye edilmesiyle çözülebileceği düşüncesinin tehlikeli olduğunu belirten Yılmaz, denetim eksikliklerinin giderilmemesi durumunda benzer sorunların başka fonlarda da ortaya çıkabileceğini söyledi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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