ERMENİSTAN’IN GENCE’Yİ İKİNCİ KEZ VURAN FÜZE SALDIRISINDA 2’Sİ ÇOCUK 13 SİVİL DAHA CAN VERDİ. BÖYLECE SİVİL AZERİ KAYIPLARIN SAYISI 60’A ÇIKTI.

ALİYEV: BİZ SİVİLLERLE SAVAŞMAYIZ

Erivan yönetiminin sivillere saldırı nedeniyle yargılanması gerektiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Onların cevabını savaş meydanında veriyoruz. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız” diye konuştu.

ERİVAN DOĞRU SÖYLEMİYOR

Ermenistan’ın “Gence ve Mingeçevir ‘i biz vurmadık” açıklaması inandırıcı bulunmazken, saldırıda kullanılan Grad füzelerinin menzilinin Erivan tarafından iddia edildiği gibi 20 km değil, 40-50 km olduğu belirtildi.

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Yine siviller hedefte

Ermenistan’ın, önceki gece, Azerbaycan’ın Gence şehrine düzenlediği füze saldırısında en az 13 kişinin ölmesi ve 50’den fazla kişinin yaralanması üzerine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılara savaş meydanında cevap vereceklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların cevabını savaş meydanında vereceklerini bildirdi.

Aliyev, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, faşist Erivan yönetiminin Gence’ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti. Gence ve Mingeçevir’e yapılan namert saldırı sonucu 13 sivilin öldüğünü ve 50’den fazlasının da yaralandığını hatırlatan Aliyev, saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını vurguladı. Erivan yönetiminin sivillere saldırı nedeniyle yargılanması gerektiğini belirten Aliyev, “Onların yanıtını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz.” dedi.

BU FAKİR ÜLKE BU SİLÂHLARI NEREDEN BULUYOR?

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silâh ve mühimmatı imha ettiklerini vurgulayan Aliyev, “Bugüne kadar imha edilen ve ele geçiren silahların maliyeti en az 2 milyar dolardır. Fakat yine de silâhları var. Sormak gerekir. Onları kim silâhlandırıyor? Fakir bir ülkede bu kadar silâh ne arıyor? Bugün de onlara kaçak yolla silah gönderiliyor. Biz bu sorulara yanıt istiyoruz.” şeklinde konuştu. Bakü - aa

60 sivil öldü, 270’i yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 16 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırıları sebebiyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 60 Azerbaycanlı sivil öldü, 270 sivil yaralandı. Ermenistan’ın saldırılarında 1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan kabul etmedi

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan medyasında Ermeni Grad füzelerinin Gence ve Mingeçevir kentlerini hedef aldığına ilişkin olduğu iddiasıyla yayınlanan görüntüler hakkında da değerlendirmede bulundu. Stepanyan, “Ermeni Grad füzelerinin menzili 20 kilometre. Gence 40, Mingeçevir 50 kilometre uzaklıkta” dedi.

Hem işgalci, hem insanlık suçu işliyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hem işgalci hem insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’dan çıkarılıncaya kadar sahte ateşkes ve barış masalarında netice alınamayacağı bilinciyle askeri güçle mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “İnsanlığın yüzünü kızartacak zulümleri icad eden kimi Batılı devletlerin müsamahakâr cesaretlendirici söz, tavır ve politikaları neticesinde Ermenistan, Gence başta olmak üzere füze saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hem işgalci hem insanlık suçu işleyen Ermenistan, Dağlık Karabağ’dan çıkarılıncaya kadar sahte ateşkes ve barış masalarında netice alınamayacağı bilinciyle askeri güçle mücadele verilmeli” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi