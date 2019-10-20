"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Yoksullukla mücadele ödül getirdi

20 Ekim 2019, Pazar 16:09
Küresel yoksullukla mücadele girişimleriyle tüm dünyada dikkat çeken Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer Nobel Ekonomi Ödülü’ne lâyık görüldü.

Esther Duflo ve Abhijit Banerjee, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL/Abdul Latif Jameel Yoksullukla Mücadele Programı) kurumunun iki kurucusu ve eş başkanı olarak çalışmalar yaparken, Michael Kremer J-PAL’ın ilk araştırmacılarından biri olarak yoksullukla mücadelenin içinde yer aldı.

Esther Duflo, bu ödülü kazanan en genç kişi olurken, aynı zamanda Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan ikinci kadın unvanına da sahip oldu.

Küresel çapta hayırseverlik çalışmalarını sürdüren Jameel Topluluğu, kurucusu olduğu J-PAL’ı 2005 yılından beri destekliyor. J-PAL, sağlık, eğitim, gençlerin istihdamı ile ilgili sorunlar ile finansal katılım dahil olmak üzere, yoksulluğun temel nedenlerini ele alarak bununla mücadele etmeyi amaçlıyor. J-PAL, kurulduğu günden bu yana yedi ofisindeki 400’ün üzerindeki çalışanı ve 180’i aşkın araştırmacısıyla 400 milyondan fazla insanın hayatına dokunarak büyük bir başarı elde etti. 

Etiketler: yoksulluk, mücadele, ödül
Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Esnafın sesini duyun’

    Yoksullukla mücadele ödül getirdi

    Depreme hiçbirimiz hazır değiliz

    Memurun fazla mesaî ücreti belli oldu

    Müzik, insana kendini öğretiyor

    Davutoğlu: Ben parti kurmayı çok mu istedim?

    Keşmir'de çatışma: 9 Hint askeri öldü

    İbrahim Kalın: 30 kilometrelik bir koridor istiyoruz

    İran'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı

    'Rusya ile YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini görüşeceğiz'

    Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddediyoruz

    Tel Abyad'da bir askerimiz şehit oldu

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

    Fransız vekillerden 'Türkiye'nin NATO üyeliği askıya alınsın' çağrısı

    Lübnan Cumhurbaşkanı ülkedeki krizi çözeceğini söyledi

    Trump'tan azil sürecine karşılık 'Darbeyi durdurun' çağrısı

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim
    📷

    Karikatürler

    Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin GB'den çıkışı yakından takip ediliyor

    Gıda israfını önlemek elimizde

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuk, kanun, yargı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın dili
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti reddediyoruz, kralcıyız!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Suriye bataklığı
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida - 3
    Adnan NACİR

    My name...
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Risale-i Nur'dan

    İki cihanın saadet vesilesi yalnız imandır
    Genel

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.