Yoksullukla mücadele ödül getirdi

Küresel yoksullukla mücadele girişimleriyle tüm dünyada dikkat çeken Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer Nobel Ekonomi Ödülü’ne lâyık görüldü.

Esther Duflo ve Abhijit Banerjee, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL/Abdul Latif Jameel Yoksullukla Mücadele Programı) kurumunun iki kurucusu ve eş başkanı olarak çalışmalar yaparken, Michael Kremer J-PAL’ın ilk araştırmacılarından biri olarak yoksullukla mücadelenin içinde yer aldı.

Esther Duflo, bu ödülü kazanan en genç kişi olurken, aynı zamanda Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan ikinci kadın unvanına da sahip oldu.

Küresel çapta hayırseverlik çalışmalarını sürdüren Jameel Topluluğu, kurucusu olduğu J-PAL’ı 2005 yılından beri destekliyor. J-PAL, sağlık, eğitim, gençlerin istihdamı ile ilgili sorunlar ile finansal katılım dahil olmak üzere, yoksulluğun temel nedenlerini ele alarak bununla mücadele etmeyi amaçlıyor. J-PAL, kurulduğu günden bu yana yedi ofisindeki 400’ün üzerindeki çalışanı ve 180’i aşkın araştırmacısıyla 400 milyondan fazla insanın hayatına dokunarak büyük bir başarı elde etti.