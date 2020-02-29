Yunanistan, 4 bin kişiyi sınırdan geri çevirdiğini açıkladı

İdlib’deki operasyonların ardından gece yarısı otobüslerle sınıra taşınan düzensiz göçmenler sınırda Yunanistan’ın önlemiyle karşılaşınca geri dönmeye başladı.

Yunanistan, düzensiz göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, 4 bin kişi geri çevrildiğini açıkladı. Türkiye’nin sınırdaki denetime yönelik kararının ardından Yunanistan ve Bulgaristan’da alarm verilmişti. Atina’dan da konuyla ilgili son gelişmelere dair açıklama geldi. Reuters’ın geçtiği son dakika haberine göre Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas sınırdaki durumla ilgili son sayıları paylaştı. Petsas, “Hükümet sınırları korumak için elinden geleni yapacak” derken, son 24 saatte ülkeye girmeye çalışan 4 bin kişiyi geri çevirdiğini öne sürdü.

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