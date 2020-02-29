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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yunanistan, 4 bin kişiyi sınırdan geri çevirdiğini açıkladı

29 Şubat 2020, Cumartesi 13:11
İdlib’deki operasyonların ardından gece yarısı otobüslerle sınıra taşınan düzensiz göçmenler sınırda Yunanistan’ın önlemiyle karşılaşınca geri dönmeye başladı.

Yunanistan, düzensiz göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, 4 bin kişi geri çevrildiğini açıkladı.

Türkiye’nin sınırdaki denetime yönelik kararının ardından Yunanistan ve Bulgaristan’da alarm verilmişti.

Atina’dan da konuyla ilgili son gelişmelere dair açıklama geldi. Reuters’ın geçtiği son dakika haberine göre Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas sınırdaki durumla ilgili son sayıları paylaştı.

Petsas, “Hükümet sınırları korumak için elinden geleni yapacak” derken, son 24 saatte ülkeye girmeye çalışan 4 bin kişiyi geri çevirdiğini öne sürdü.

Etiketler: Yunanistan, sınır
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  • Hüseyin İlhan

    29.2.2020 13:40:23

    Yunanistan ve Bulgaristan'ın almayacağı belli iken şu kar,kışta,ve soğukta çoluk-çocuğu ne diye perişan edersiniz.Kaş yapayım derken göz çıkarmak denir buna.

Risale-i Nur Külliyatı

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