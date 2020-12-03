Yunanistan'daki karantinanın süresi uzatıldı

Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle uygulanan ve 7 Aralık'a kadar süreceği açıklanan genel karantina, bir hafta daha uzatıldı.

Böylelikle, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 14 Aralık saat 06.00'ya kadar uzatılmış oldu. Ülkede, mevcut durumda, hastanelerden taburcu olanların sayısı, yeni yatan hasta sayısından daha fazla. Ancak Selanik'in de aralarında olduğu kuzey kentlerdeki hastanelerin kapasitesi yoğun baskı altında. Yunanistan'da 7 Aralık'tan itibaren yalnızca Noel süsleri satan işletmelerin dahil olduğu mevsimlik perakende dükkanlarının açılışına izin verilecek.

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