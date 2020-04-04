Yurt dışında 156 Türk vatandaşı vefat etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel ve uluslararası gelişmelere ilişkin CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında zor durumda olan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar 55'e yakın ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

Yurt dışından getirilenlerin 14 gün karantinada tutulduklarını belirten Çavuşoğlu, "1 Nisan'dan itibaren 2 bin 467 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Son 2 günde Kuveyt'ten 644 vatandaşımızı tahliye ettik. Bir uçak daha kaldırmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Cezayir'den dün yapılan iki uçuşla 537 Türk vatandaşının ülkeye getirildiğine işaret eden Çavuşoğlu, bu gece 3 uçakla daha bine yakın vatandaşın geleceği bilgisini paylaştı.

"Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızı da getirmeye başlayacağız"

Çavuşoğlu, Irak'tan da 334 kişilik bir grubun ülkeye getirildiğine değinerek, "7-8 Nisan'da 4 ayrı uçuşla vatandaşlarımızı oradan getireceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, Fransa'nın bazı bölgelerinde mahsur kalan 144 tır şoförünün Marsilya üzerinden Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bugün Karadağ'dan da 3 uçuşla 479 vatandaşın ülkeye döndüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cidde'den gerçekleştireceğimiz iki seferle Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızı da getirmeye başlayacağız. Yaklaşık 2 bine yakın başvuru var. Ayrıca 360 civarında da umreci vatandaşlarımız var. Bunların hepsi Sağlık Bakanlığımızın, yurtlarımızın karantina kapasite çerçevesinde ülkemize getirdiğimiz vatandaşlarımız. Bazı vatandaşlarımız 'Mutlaka getirin.' diyor, bazı vatandaşlarımız da 'Gelmesin.' diyor. En küçük ülkeler bile vatandaşlarını getiriyor. Elbette Türkiye gibi bir devlet yurt dışında zor durumdaki vatandaşlarını yurt dışında bırakmamalı."

Türkiye'deki karantina süresinin de katı şekilde uygulandığının altını çizen Çavuşoğlu, ülkedeki vatandaşların da sağlığını düşünmek zorunda olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Kanada'da da yaklaşık 400 kişilik bir öğrenci grubumuz var. Pakistan hava yollarının iki ayrı uçuşuyla, orada Pakistanlı öğrenciler de var, 7-8 Nisan'da inşallah onları da ülkemize getireceğiz." diye konuştu.

"Yurt dışındaki 156 vatandaşımızı virüsten kaybettik"

Öte yandan Çavuşoğlu, "Maalesef yurt dışında 156 vatandaşımız virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 50'ye yakın vatandaşımızın cenazesini ülkemize getirdik." bilgisini verdi.