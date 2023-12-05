"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarında

05 Aralık 2023, Salı 01:20
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmesi ve saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli Mısır sınırı yakınlarındaki Refah bölgesinde yer alan açık alanlara sığındı.

Gazze'den aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci şehri Han Yunus'un etrafında zırhlı araç ile tanklarını konuşlandırdığı ve kara saldırısına hazırlandığı belirtildi.

Han Yunus'un doğu ve kuzeydoğusundaki İsrail bombardımanından kaçan yüzlerce Filistinli, Refah kentinin batısında, Mısır sınırı yakınlarındaki açık alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Aralarında her yaştan Filistinlinin bulunduğu yüzlerce sivilin, elektrik, temiz su, yeterli gıda ve insani yardımın bulunmadığı Refah'ın batısındaki açık arazide sığınmak için geçici çadır benzeri derme çatma yapılar kurmaya çalıştığı gözlemlendi.

BM: İsrail'in tahliye emri verdiği bölgede 117 bin nüfus yaşıyordu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yayınladığı son raporunda, İsrail ordusunun Gazze'de yayınladığı harita üzerinden tahliye emri verdiği Han Yunus kenti mahallelerinde savaş öncesinde 117 bin Filistinlinin yaşadığına işaret etti.

Raporda, İsrail ordusunun açıkladığı bölgede BM'nin 21 ayrı merkezinde yerlerinden edilmiş 50 bin Filistinlinin yaşadığı, bu bölgelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen yeni sığınmacılar ile birlikte "aşırı kalabalık" hale geldiği belirtildi.

OCHA raporunda, uluslararası insancıl hukuka göre savaşan tarafların "sivillerin güvenli tahliyesinden sorumlu" olduğu, "emniyet, sığınak, beslenme, hijyen ve aile fertlerinin birbirinden ayrılmamasının sağlaması gerektiği" kaydedildi.

24 saatte 316 Filistinli öldürüldü

OCHA, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Aralık öğlen saatlerinden itibaren 24 saat içinde 316 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 664 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze Şeridi içinde sadece Refah kentine yardım dağıtılabildiğini aktaran OCHA, Han Yunus bölgelerine dağıtılan yardımların ise "devam eden saldırılar ve İsrail ordusunun engellemeleri" nedeniyle kesintiye uğradığını bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 376 artarak 15 bin 899'a yükseldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaşmıştı.

UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,9 milyon olarak açıklamıştı.

UNRWA'nın paylaştığı rakamlara göre, abluka ve işgal altındaki 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 5'te 4'ü yerinden zorla göç ettirilmiş durumda.

Gazze'nin en büyük ikinci yerleşimi askeri bölge

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti, savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze Şeridi'nin şehir merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi olarak biliniyor. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından bu bölgeyi askeri bölge ilan etmişti.

İsrail hükümetinin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı ve hatta "deniz yollarının da açılmasıyla" Gazze Şeridindeki Filistinlilerin tehcir edilerek nüfusun azaltılması planları konusunda çalışma yaptığı bildirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarında

    İş dünyasında kırmızı alarm

    Türkiye istikametini kaybetti

    Cambaz olsanız bu parayla geçinilmez

    İsrail, hapishaneleri diriler mezarlığına çevirdi

    UCM “savaş suçu” incelemelerini hızlandıracak

    İsrail Gazze’ye 10 dakikada bir hava saldırısı gerçekleştirdi

    Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

    Tablet çocukları akıllı yapmıyor, aptallaştırıyor

    Deprem bahanesiyle rant pazarlıkları yapılıyor

    Müslüman seçmenler ABD’de Biden karşıtı kampanya başlattı

    Basın özgürlüğündeki ‘kara tablo’ değişmiyor

    Sivilleri vuran, kaybeder

    Yargıtay ve Meclise çağrı

    Faturalarını ödeyemeyenler artıyor

    Dayatma kabul edilemez

    ENAG: 129.27; TÜİK: 61.98

    Gram altın 2000’e dayandı

    Ukrayna yardımı için Kongre'den ek bütçe talep etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi maskeli tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İş dünyasında kırmızı alarm
    Genel

    Türkiye istikametini kaybetti
    Genel

    Cambaz olsanız bu parayla geçinilmez
    Ahmet Said Aydil

    Zulmün gözü neden kör – 2
    Süleyman KÖSMENE

    Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya mı çalışalım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    El-Aziz’den El-Cezire’ye (1)
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin
    İbrahim Aktaşcı

    Havuz probleminde boğulmak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.