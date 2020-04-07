Zarif: Trump'tan sadaka istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bizim ondan (Trump) istediğimiz, İran'ın petrol ve diğer ürünleri satmasına, ihtiyaçlarını satın almasına, ödeme yapmasına ve ödeme almasına engel olmaktan vazgeçmesi." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin temin edilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol satışını engellemekten vazgeçmesini istedi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten solunum cihazı almasına işaret ederek, "Biz yaptırım uyguladığı kaynaklardan solunum cihazı almak zorunda kalan Donald Trump'tan sadaka istemiyoruz." diye yazdı.

Ülkesini "insan ve doğal kaynaklar açısından zengin" olarak niteleyen Zarif, "Bizim ondan istediğimiz, İran'ın petrol ve diğer ürünleri satmasına, ihtiyaçlarını satın almasına, ödeme yapmasına ve ödeme almasına engel olmaktan vazgeçmesi." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Ağustos 2018'de "İran'ın petrol ihracatını sıfırlama" hedefiyle Tahran'a yönelik yaptırımları uygulamaya sokmuştu. Bunun ardından İran'ın petrol ihracatı büyük oranda azalmıştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da da şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne yol açarken Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.