Zengin ülkeler Kovid-19 sözünü tutmadı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam Novib, yüksek gelirli ülkelerin ve ilaç firmalarının yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yoksul ülkelere verdikleri sözleri yerine getirmediğini açıkladı.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Oxfam Novib yayımladığı “Bir doz gerçeklik” başlıklı raporunda, dünyada aşılara erişimdeki eşitsizliğe dikkati çekti. Zengin ülkeler ve ilâç firmalarının yoksul ülkelere aşı tedarikiyle ilgili sözlerini tutmadıkları ifade edilen raporda, yoksul ülkelere ulaşması gereken aşının sadece yüzde 14’ünün gönderildiği belirtildi. Raporda, ayrıca aşı firmalarının Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yoksul ülkelere ulaştırması gereken aşıların sadece yüzde 12’sini teslim ettiği değerlendirmesi yer aldı. AA

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